Kahvaltıda kalp krizi riskini azalt

Kahvaltının kalp krizi ve felç riskini azaltabileceği keşfedildi. Ancak kahvaltına ne yendiği önemli. Independent'de yer alan habere göre, BMC Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, "revaçtaki" bitki bazlı gıdalar üzerine araştırma yapıldı. Araştırmada, günde bir yumurta daha az yemenin ve bunun yerine 25 ila 28 gram kuruyemiş tüketmenin kalp hastalığı riskini yüzde 17, diyabet riskini yüzde 18 ve erken ölüm riskini yüzde 15 azaltabileceği belirtildi. Bir sosise eşdeğer olan 50 gram işlenmiş eti aynı miktarda baklagil, mercimek, nohut veya fasulyeyle değiştiren kişilerin kalp hastalığından ölme veya kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 23 daha düşük olduğu tespit edildi. İşlenmiş et yerine 28 ila 50 gram kuruyemiş yemek ise risk, yüzde 27 düşürdü.