Kahvehane magandaları yakalandı

İstanbul Şişli'de 1 Nisan günü akşam saatlerinde kıraathanenin önünde duran Rıdvan Özyer'e (30), seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 kaydı olduğu, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü iddia edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Furkan A. (19), Maruf A. (19), Mahmut T. (29) ve Furkan D. (21) olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumetlerinin olduğunu söyleyen şüpheliler tutuklandı.