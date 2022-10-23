Kahvehanede silahlar konuştu: 2 ölü! Babasını öldüren kişiyi öldürdü

Düzce'nin Gümüşova Yenimahalle'de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B'nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında kahvede başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Nevzat Karadeniz belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı'yı vurdu. İrfan Bıçakçı'nın vurulduğunu gören oğlu Z.B'de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz'i vurdu. İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi'nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçmaya çalışan Z.B ise yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan Nevzat Karadeniz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.