Kakava şenliği otelleri doldurdu

Edirne'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri öncesi otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, etkinliğe şehir dışından gelecek vatandaşlara, rezervasyonlarını son güne bırakmamaları için uyarıda bulunup, "Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80'lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlere kaldıkça işte doluluk oranları iyice artmaya başladı. Gelecek olan vatandaşlarımız son güne bırakırlarsa maalesef sıkıntı yaşayabilirler" dedi.