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Giriş Tarihi: 19.10.2022 08:46

Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında bulunan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste gizledikleri tespit edildi.

Operasyonda; (10) kg. Skunk maddesi, (2) kg. kokain maddesi, (1,5) kg. eroin, (4) adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, (8) adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, (750) adet 7.62 mm. çapında fişek, (50) adet 38 kalibre tabanca fişeği, (4) adet elektronik terazi, (1) adet vakumlama makinası ve muhtelif sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirilirken, (F.C.A.) ve (E.N.C) isimli şahıslar gözaltına alındı. Silah ve uyuşturucu maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe
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