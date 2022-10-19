Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine jandarmadan darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste gizledikleri tespit edildi.