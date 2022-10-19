Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine jandarmadan darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul'a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste gizledikleri tespit edildi.
Jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddelerin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 10 kg. Skunk maddesi, 2 kg. kokain maddesi, 1,5 kg. eroin, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 8 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 750 adet 7.62 mm. çapında fişek, 50 adet 38 kalibre tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 adet vakumlama makinası ve muhtelif sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.
Gözaltında alınan F.C.A. ve E.N.C. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şahısların irtibatlı olduğu diğer şüpheli veya şüphelileri ortaya çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.