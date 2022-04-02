Kalbi delik doğdu annesi terk etti, kazada öldü

İzmır'de 29 Mart'ta sokakta oynarken süt kamyonetinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3.5 yaşındaki Umut Can Duymaz'ın ölümünün ardından dram çıktı. Umut'un Gaziantep'te kalbindeki 3 delikle dünyaya geldiği, henüz 7 aylıkken annesi tarafından terk edildiği ve babaannesi Hatice Duymaz'ın (56) sahip çıktığı öğrenildi. Hurda toplayarak geçimini sağlayan 56 yaşındaki babaanne Hatice Duymaz, "Annesi terk ettikten snora torunuma ben bakmaya başladım. Eşim görme engelli. Aynı zamanda ona da bakıyorum. Umut bana 'anne' derdi. O gün bisiklete binmek istedi. Bisikleti kullanılamaz haldeydi. Ben de 'O bisiklet kırılmış. Kullanamazsın' dedim. Sonra bana, 'Anne bana yeni bir bisiklet alacak mısın?' diye sordu. İnşallah dedim. Daha sonra banyoya götürüp elini yüzünü yıkadım. Yemek yapmak için mutfağa geçtim. Biraz süt içti, sonra diğer torunlarım geldi. Onlara, 'Umut'a göz kulak ol' dedim. Umut sokağa çıktı ve diğer çocuklarla kaldırımda oynuyordu. Sonra bir çığlık sesi duydum. Dışarı koştum. Torunum hareketsiz halde yerde yatıyordu. Onu görünce dünyam başıma yıkıldı. Vicdanlı insan çarptığı kişiyi hastaneye götürür. Sokağımıza tümsek yapılmadı. Kasis olsaydı belki de bu kaza yaşanmazdı" dedi.