Otobüs şoförü kalbi duran yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda kızı Şemsi Kaplan (44) ile birlikte otobüse binen Fatma Demirkol, bir anda fenalaştı. Şoför Bilal Üzüm, otobüsü hemen kenara çekerek ambulansı aradı.
Ancak yaşlı kadının durumunun kötü olduğunu fark eden şoför hemen güzergahını değiştirdi ve zamanla yarışarak Demirkol'u en yakın özel hastaneye yetiştirdi.
SOLUNUMU DURMUŞTU
Hastanede yapılan müdahaleyle kalbi duran kadın tekrar hayata döndürüldü. Hemşire Fatma Yanıkkollu, Fatma Demirkol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Bir anda acile bir otobüs korna çalarak geldi. Hemen dışarıya çıktık ve hastamızın solunumu durmuştu. Acil servise aldık ve havayolu açıklığını sağladık. Sağlık durumu iyi" dedi.
HAYATIMI KURTARDI
Yaşama tekrar dönen Demirkol, hayatını kurtaran şoföre teşekkür ederken, "Bir anda fenalaştım ve kendimden geçtim. Beni otobüs şoförü hastaneye getirmiş. Eğer hastaneye getirmeseydi şu an hayatta olmayacaktım" derken, İbrahim Üzüm ise, "Bir anda teyzenin nabzı durunca ambulansı beklemeden güzergahımdan çıktım ve en yakın hastaneye getirdim. Ben insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı" diye konuştu.