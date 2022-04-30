Otobüs şoförü kalbi duran yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı

HAYATIMI KURTARDI

Yaşama tekrar dönen Demirkol, hayatını kurtaran şoföre teşekkür ederken, "Bir anda fenalaştım ve kendimden geçtim. Beni otobüs şoförü hastaneye getirmiş. Eğer hastaneye getirmeseydi şu an hayatta olmayacaktım" derken, İbrahim Üzüm ise, "Bir anda teyzenin nabzı durunca ambulansı beklemeden güzergahımdan çıktım ve en yakın hastaneye getirdim. Ben insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı" diye konuştu.