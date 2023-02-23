Kalbimiz yerinden çıkacak gibiydi

Asrın felaketinden 11 gün sonra, depremin tam 248. saatinde Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtularak mucizenin adı olan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'i enkazdan kurtaran Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) madencileri SABAH'a konuştu.Depremin hemen ardından 750 kişilik ekiple deprem bölgelerine hareket edip arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını belirten vardiya amiri Erman Kütükçü, Aleyna'nın bulunduğu bölgede devamlı ses, ısı ve koku taraması yapıldını ancak bir ize rastlanamadığını belirterek, "Umut hep var ama 'Evet, burada canlı var, müdahale edelim' diyemedik. Aleyna'nın apartmanı çok büyüktü ve olduğu nokta diğer bölümlere göre daha az zarar görmüştü. Bir personelim bana devamlı 'Burada biri var' diyordu. Aleyna'nın bulunduğu tablanın altında Aleyna'nın sığabileceği kadar bir yer kalmış. Orada Aleyna'nın ayak hareketini gördük. Hani diyorlar ya 'Mucizeyi gerçekleştirdiler.' Mucizeyi gerçekleştiren Aleyna'nın kendisi, biz sadece vesile olduk" diye konuştu.Aleyna ile ilk iletişime geçen tahkimat ustası Murat Karaman ise, "Aleyna'nın üzerindeki moloz yığınını kaldırınca ayağının hareket ettiğini gördük. O ara kalbimiz yerinden çıkacak gibi heyecan sardı bizi. Birkaç saniye donduk kaldık. Nefes alıyordu. 'Çok hareket etme, mümkün olan en kısa sürede seni çıkartacağız' dedim. İniltiyle cevap verdi. Üzerinden moloz kalkıp güneşi görünce hızlı hızlı nefes almaya başladı. Hep bir umut diyorduk. Aleyna bizim umudumuz oldu. Ekip olarak çok duygulandık, gözlerimiz doldu. Hayatımda unutamayacağım anlardan birisiydi" dedi.Tahkimat Usta Yardımcısı Mehmet Yılmaz, "Aleyna'nın ayağını oynattığını ilk gören Hüseyin ve Murat, 'Burada bir canlı var' diye bağırınca tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, tüylerim diken diken oldu. Yeniden doğmuş gibi oldum" ifadelerini kullandı. Usta Yardımcısı Hüseyin Toksöz ise, "Tüm yorgunluğum gitti, bize çok büyük motivasyon oldu. Ümitlerin bittiği anda 248. saatte Aleyna'ya vesile olduğumuz için çok mutluyum" dedi. Hasan Caymaz da, "Çocuklarım doğmuş gibi mutlu oldum, o duyguyu hissettim. Şu anda da aynı heyecanla elim ayağım titriyor" dedi. İşletme Müdürü Faik Ustabaş ise, "Arkadaşlarımızı yolcu ederken 'Orada tek bir kişiye bile umut olsanız ne mutlu bize' diyerek uğurlamıştık. Ekibin orada kalmaları Aleyna'nın kurtarılmasına vesile oldu" diye konuştu.