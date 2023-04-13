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Giriş Tarihi: 14.4.2023

Kaldığı otelden düşerek ölen İtalyan voleybolcunun bıraktığı son mesaj: Hoşçakalın dostlar

Eczacıbaşı ile karşılaşan İtalyan takımının oyuncusu Julia Ituma maçtan sonra kaldığı otelin 607 No’lu odasından düşerek hayatını kaybetti. Telefonunda “Hoşçakalın dostlar” yazılı mesaj bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
ARZU KAYA ARZU KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kaldığı otelden düşerek ölen İtalyan voleybolcunun bıraktığı son mesaj: Hoşçakalın dostlar
İstanbul Burhan Felek Spor Salonu'nda önceki akşam CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit ile milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımı karşı karşıya geldi. İlk maçta 3-2 mağlup olan Eczacıbaşı, rövanş maçında rakibini 3-0 yenerek finale kaldı. Maçın ardından İtalyan takımın oyuncuları, salonun hemen yanındaki Volley Hotel'e geçti.



Takımın 15 numaralı oyuncusu 19 yaşındaki Julia Ituma dün saat 05.31'de otel önünde hareketsiz şekilde bulununca polis ve ambulans çağrıldı. Ituma'nın öldüğü belirledi. Ituma'nın ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Korkunç olayın maçın kaybedilmesi ya da herhangi bir sportif faaliyetle bağlantısına ulaşılamadığı aktarıldı. Hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine "Hoşçakalın dostlar" anlamına gelen "Bye bye guys" yazdığı tespit edildi. Voleybolcunun kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından ortaya çıkacak.




SON TELEFON KONUŞMASI
Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Ituma'nın 6'ncı kattaki 607 numaralı odada kaldığı, saat 22.49'da odasından çıkarak telefonla konuştuğu, bir süre oda önünde oturduğu ve 23.55'te odasına geri döndüğü belirlendi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anların ardından, Ituma'nın saat 05.31'de otelin önündeki tentenin üzerine düştüğü belirlendi. Cinayet dedektifleri olayla ilgili incelemelerde bulunurken, kesin ölüm nedeni araştırmaların ardından ortaya çıkacak.




ODA ARKADAŞI İFADE VERDİ
JULIA Ituma'nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, polise verdiği ifadesinde, "Odaya geldiğinde birlikte saat 01.30'a kadar konuştuk. Sonra ben yatağıma geçtim, uyudum. Sabah otel görevlileri aradı. Düştüğünden bu şekilde haberdar oldum" dedi.

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Kaldığı otelden düşerek ölen İtalyan voleybolcunun bıraktığı son mesaj: Hoşçakalın dostlar
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