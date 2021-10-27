Kaldırım 3’üncü şerit oldu! Korna çalıp yol istediler

"EZİLME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTIM"

Kaldırımda yürürken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum İstanbul, her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Kaldırımdasınız, telefona bakıyorsunuz. Saniyelik oluyor. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun. Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor.