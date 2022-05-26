Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde Korsan Otoparkçı (Değnekçi) operasyonu düzenledi. Beyoğlu İlçesi Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi'nin kesişiminde yaya kaldırımı üzerine aracını park etmek isteyen vatandaşlardan otopark ücreti talep ettiği ve aldığı belirlenen Y.İ., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece Veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.