Haberler Yaşam Haberleri Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar
Giriş Tarihi: 26.5.2022 09:04

Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar

İstanbul’da araçlarını yaya kaldırımı üzerine park eden sürücülerden otopark ücreti alan bir korsan otoparkçı, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde Korsan Otoparkçı (Değnekçi) operasyonu düzenledi. Beyoğlu İlçesi Kemankeş Caddesi ile Kemeraltı Caddesi'nin kesişiminde yaya kaldırımı üzerine aracını park etmek isteyen vatandaşlardan otopark ücreti talep ettiği ve aldığı belirlenen Y.İ., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Y.İ. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolu Üzeri Park Yerindeki Araçlardan Park Yerini Tespite Yetkili İdarece Veya Bu İdare Tarafından İşletme İzni Verilmediği Halde Park Ücreti Almak Veya Almaya Teşebbüs Etmek" içerikli maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan ile Larkin arasında gülümseten diyalog: "Gidersen ayıp edersin"
Bakan Murat Kurum'dan A Haber'de flaş açıklamalar: 6'lı masa etrafında köşe kapmaca oynuyorlar
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Somut adımlar atılmazsa ilerleme olamayacak!
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Düzce'de soğuk duş! 'Burası Kandil değil, yanlış geldin'
SON DAKİKA HABERİ: Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı mesajı! Mağaraya operasyon yaptık! Öldürülen terörist sayısı 100'ü geçti...
Son dakika: Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi panikletti! Hemen harekete geçtiler
İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
CHP'li İBB'den tepki çeken konser! Terörist başı Öcalan sevdalısı Aynur Doğan sahne alacak
Başkan Erdoğan, ABD ve Kanadalı Müslüman kanaat önderleriyle görüştü
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaldırım değnekçisini takip edip yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA