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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Kaldırıma park eden servis şoförüne soruşturma

Kaldırımda yürüyen yayaların en sık karşılaştığı manzaralardan biri bir aracın kaldırım işgali. İşe giderken servis bekleyen Aras Ç. de bu sorundan mustarip olunca savcılığın kapısını çaldı. "Yaya olarak güvenli bir şekilde kaldırımı kullanmam engelleniyor. Can güvenliğim tehlikede, huzurum bozuldu" dedi. Savcılık kaldırım işgali yapan sürücü hakkında "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan soruşturma başlattı.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kaldırıma park eden servis şoförüne soruşturma

Birçok yayanın muzdarip olduğu olayın adresi İstanbul Kadıköy. Sabahları işe gitmek için servis bekleyen bilgisayar operatörü Aras Ç, yaya kaldırımı işgali yapan araç nedeniyle kaldırımda bekleyemediğinden şikâyetçi oldu, sürücüyü uyarmasına rağmen sonuç alamayınca da suç duyurusunda bulundu. Sürücünün aracı sürekli kaldırıma park ettiğini ve kaldırımı yaya olarak güvenli bir şekilde kullanmasına engel olduğunu söyledi.

"BENİMLE ALAY ETTİ, CAN GÜVENLİĞİMİ TEHLİKEYE ATTI"

Can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü ve şoförü uyardığını belirten Aras Ç, "Alay eder vaziyette vızır vızır arabaların geçtiği benzinliğin ortasını göstererek 'orada bir sürü boş arazi var git orada bekle' şeklinde cevap verdi ve aracı kaldırımdan çekmedi" dedi. Sonraki günlerde de durumda değişiklik olmadığını aksine aracın kendisinin beklediğini göre göre yakınına sürdüğünü söyledi.

SAVCILIK KALDIRIM İŞGALİ YAPAN ŞOFÖR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şikâyet dilekçesinde sürücünün cezalandırılmasını talep eden yaya, "Kaldırımı kullanmamı bile isteye engelliyor, huzur ve sükûnumu bozdu. Sözlü olarak bildirmeme rağmen sürekli tekrar eden aracını kaldırıma park etme, kaldırım üzerinde yaya varken üzerine kadar sürmesi eylemlerini tekrar ediyor" cümlelerine yer verdi. Şikâyetin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçundan soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen şoför Yaşar Ö, okul servis taşımacılığı yaptığını söyleyerek kimseyi rahatsız etmediğini ve uyarı almadığını öne sürdü. Çalıştığı firmanın anlaşması gereği olay yerinde bulunan benzinciden yakıt aldığını söyleyen Yaşar Ö, "Aracımı benzinliğin giriş kısmına koymuştum. Çevrede kimse de yoktu. Aracımı kimsenin üzerine sürmedim. Kendisini tanımıyorum bile. 5 dakika içinde de buradan ayrıldım. Uzun süre kalmam mümkün değildir çünkü öğrenci taşıdığım için süre sınırım var" diyerek suçlamaları reddetti.

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Kaldırıma park eden servis şoförüne soruşturma
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