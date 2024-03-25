Kalem şeklinde suikast silahıyla yakaladılar

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve silah ticareti yapan bir kişinin adresine operasyon düzenledi. M.N.F. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan aramalarda 470 gram Esrar maddesi, 663 uyuşturucu hap, 10 gram Kokain maddesi, iki hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, kalem şeklinde bir suikast tabancası, beş mermi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.N.F. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.