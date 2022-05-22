Kalite belgeli eğitim

Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından biri olan Kara Fatma lakaplı Fatma Seher Hanım'ın ismini taşıyan İstanbul Şile'de eğitim veren Çayırbaşı Fatma Seher Hanım Ortaokulu, İstanbul'daki tasarım beceri atölyeleri ile pilot okul seçildi. 13 köyden gelen 275 öğrenciye alan yönlendirmesi sağlayan okulda yazılım tasarım, FETEM, drama görsel sanatlar, müzik, ahşap-metal, yaşam becerileri, tabiat ve hayvan bakım atölyeleri ile öğrencilere uygulamalı eğitim veriliyor. Okul, 2021'de twinnig kapsamında başarılı çalışmaları ile ulusal kalite etiketi ile ödüllendirildi.Yabancı dil eğitimindeki başarıları ile de dikkatleri üzerine çeken Çayırbaşı Fatma Seher Hanım Ortaokulu'nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 vizyon projesi kapsamında tasarım beceri atölyeleri kurulması planlandı. Yapılan bağışlar ile 7 atölye kuruldu. Öğrencilerin duygu düşünce ve eylem olarak bütünsel gelişimini sağlayacak tasarım ve beceri atölyeleri çocukların ufkunu açıyor, var olan yeteneklerini ortaya çıkarıyor. Müdür Yardımcısı Eray Tonel, "Atölyelerimiz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından örnek gösterildi. Okulumuzda öğrencilerimiz bu atölyelerden aktif olarak faydalanıyor. Öğrencilerin yetenekleri erken yaşta keşfedilince öğretmenleri tarafından o alana yönlendirilebiliyor. Öğrenmek eğlenceli hale geliyor, çocuklar okula gelirken can atıyor" dedi. Tonel, okulda tek eksiklerinin spor salonu olduğunu söyleyerek bu konuda destek beklediklerini ifade etti.