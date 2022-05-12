Kalp değil cinayet çıktı, eşi gözaltında

Denizli'nin Buldan İlçesi'nde önceki gün evinin banyosunda ölü bulunan 5 aylık hamile Hatice Çaltı'nın (43) eşi Ramazan Çaltı gözaltına alındı. İki çocuk annesi ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile olan Hatice Çaltı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Çilingirle kapıyı açtıran ve sağlık görevlileriyle birlikte eve giren polisler, kadını banyo küvetinde hareketsiz şekilde buldu. İlk incelemede kadının kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Ancak otopside boğazında morluklar ve parmak izleri tespit edildi. Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği belirlenince, ekipler harekete geçti. Kadının eşi Ramazan Çaltı gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ramazan Çaltı, suçlamaları kabul etmedi. Hatice Çaltı'nın geçen yıl kimliği belirsiz bir kişi tarafından sokak ortasında darp edildiği de öne sürüldü.