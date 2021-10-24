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Giriş Tarihi: 25.10.2021

Kalp kapakçığı üzerindeki tümöre müthiş operasyon

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Kalp kapakçığı üzerindeki tümöre müthiş operasyon
BİR çocuk annesi Melek Gençel (40) çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle nedeniyle birkaç kez doktora gitti. Ancak rahatsızlığına teşhis konulamadı. Kimi 'kalpte hafif bir üfürüm var' diyerek çarpıntı ilacı verdi kimi 'panik atak' tanısı koyarak psikiyatri ilaçları yazdı. 1.5 yıl sonra çalıştığı hastaneye yeni gelen bir kardiyoloji uzmanı, endoskopik eko yöntemiyle midenin arkasından kalbi görerek doğru tanı konulmasını sağladı. 1.5 yıldır kalp kapakçığının üzerinde 1 santimlik bir tümörle yaşadığı ortaya çıkan Gençel'e Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak tarafından müthiş bir operasyon yapıldı. Sağlığına kavuşan Gençel doktoruyla zafer pozu verdi.
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Kalp kapakçığı üzerindeki tümöre müthiş operasyon
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