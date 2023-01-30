Kalp krizi geçirdi dereye uçtu: 1 ölü

Artvin'inArhavi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü Fikri Alkan yaşamını yitirdi, eşi yaralandı. Alkan'ın kalp krizi geçirmesi sonucu aracın kontrolünü kaybettiği belirtildi. Van Erciş yakınlarında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde öğretmen Gamze Aras Şavlı hayatını kaybetti, eşi ile araçtaki iki arkadaşı yaralandı. Mersin'de görevli Uzman Çavuş Abdullah Arslan'ın kullandığı otomobil başka bir araçla çarpıştı. Arslan öldü. Edirne'de, otomobille çarpışan motosikletteki Emre Esen ve arkasında bulunan Doğukan Filiz öldü. Kayseri'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü M.K., Antalya'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Ramazan Coşanay yaşamını yitirdi.
KamilCÖMERTLER-ErdoğanÖZTÜRK-YaserÇAPAROĞLU- ÖzgürÖZDEMİR/ SABAH