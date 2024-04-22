Kalp krizi geçiren annesini hastaneye götürürken kaza yaptı

Elazığ'da yaşayan Gülnaz Çimen (67) evde kalp krizi geçirdi. Durumu gören oğlu Yusuf Çimen, annesini otomobili ile hastaneye götürmeye çalışırken, Vali Fahribey Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çıktıktan sonra yolun karşısında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü ve kalp krizi geçiren annesi, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülnaz Çimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.