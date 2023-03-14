Kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği kadrosunda 6 yıldır görev yapan, evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru Yunus Bozkurt (50) evinde bulunduğu esnada kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Vefat eden polis memuru için bugün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

Törene Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy, şube müdürleri, polisler ve Bozkurt ailesinin yakınları katıldı.

BABASININ KEPİNİ ÇIKARTMADI

Polis korteji eşliğinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülen Yunus Bozkurt'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutu meslektaşlarının omzunda tören alanına götürüldü. Vali Yardımcısı Ekrem Çalık ve Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yaşamını yitiren Yunus Bozkurt'un eşi Zeynep, abisi Mehmet ve kızları Esmanur (18), Ezgi (16) ve Mina (10)'ya taziye dileklerini iletti.

Yunus Bozkurt'un küçük kızı Mina, tören boyunca babasının şapkasını başından çıkartmadı. Bozkurt'un yeğeninin oğlu olan 9 aylık Yağız Ali bebek ise tören boyunca üzerindeki çevik kuvvet montu ile birlikte bir polis memurunun kucağından ayrılmadı.

"KOCAMA YAKIŞMADI, GÖREVİNDE BAŞARILIYDI"

Yunus Bozkurt'un eşi Zeynep Bozkurt, "Benim kocama yakışmadı, ben ne yapacağım şimdi. 3 çocukla beni yalnız bıraktı gitti. Ben nasıl dayanacağım. Yavrularımı boynu bükük bıraktı gitti. Asla görevinde hainlik yapmadı. Kahraman unvanını bile aldı, madalyalar, altınlar takıldı kocama. Görevinde başarılıydı.

Allahım sen onu cennetine al, bana dayanma gücü ver. Çok acı bir şey, çok aniden oldu" dedi. Bozkurt'un cenazesi, özgeçmişinin okunmasının ardından acılı ailesi ve yakınlarının gözyaşları eşliğinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt'un cenazesi Körfez'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'na toprağa verildi.