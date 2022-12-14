Kalp krizi geçiren saldırgan hasta yakınına müdahale eden sağlıkçılar olayı anlattı

Hastanenin Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk başta yaşanan olaydan haberinin olmadığını söyledi.

Hastanede başka bir hastaya müdahale ettiği sırada dışarıda bir kavganın yaşandığını belirten Sayın, kavgada bir kişinin kalp krizi geçirdiğini öğrendiklerini ve ona da müdahale ettiklerini dile getirdi.

Sayın, "Acil bir hastaydı ve müdahalemizi yaptık. Hasta geri döndü. Sevk için biz yazı yazdık. Dışarıdan sürekli kavga sesleri geliyordu ama biz ne dışarıya çıktık ne de dışarıdan birileri geldi. Güvenlik ve polis bizi ciddi anlamda korudular. Hasta sevk edilince bir şey kalmadı. Bizim işimiz hastayı geri döndürmekti. Bilinçli bir şekilde sanki bu olay hiç yaşanmamış gibi o hasta değilmiş gibi hep beraber işimize odaklandık." dedi.

Acil Servis Hemşiresi Arif Polat ise bir hastayla ilgilendiği sırada saldırının olduğunu kaydetti.

Hasta yakınlarının daha hızlı tedavi istemesi üzerine bir tartışma yaşandığını belirten Polat, "Arkadaşlara saldırmışlar. Güvenlik çağırınca onlara da saldırıyorlar. Bana şans eseri bir şey olmadı." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait hastaneyi ziyaret eden Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, dün öğlen saatlerinde bir kadının tedavi için hastaneye geldiğini ve işlemleri yapılırken aniden sağlık personeline saldırdığını anlattı.

Gözlem odasında hastanın işlemleri yapılırken aniden sağlık personeline tokat attığını aktaran Tolay, "Hasta çok beklediğini zannetmiş herhalde. 'Neden burada bu kadar duruyorum' diyerek hemşireye tokat atıyor. Ondan sonra yanındaki 15 yaşlarında bir kişi hemşire hanımın sırtına vurunca içeride sesler yükseliyor. Daha sonra dışarıdaki hasta yakınlarının tanıdıkları 3-4 kişi içeriye girerek arbede çıkartıyorlar. Sonra olay dışarıya taşınıyor." dedi.

Olaya müdahale için gelen güvenlik görevlilerinin de yaralandığını anlatan Tolay, bir güvenlik personelinin kulağında diğer güvenlik personelinin ise beyninde ödem oluştuğunu ifade etti.

Kavga esnasında dışarıda saldırganlardan birinin aniden yere yığıldığını ifade eden Tolay, "Yere yığılınca personeller bakıyorlar tansiyon nabız yok. Hemen acildeki arkadaşlarımızın yanına alıyorlar. Oradaki sağlık çalışanlarımız kalbi durmuş olan hastayı tekrar sağlığına kavuşturuyorlar. Daha sonra da bir üst kurum olan başka bir hastaneye sevk ediyorlar. Saldıranların içindeki bir kişi kalp krizi geçiriyor ve müdahaleyi yine sağlık çalışanlarımız yapıyor. Çok üzgünüz, inşallah bu son olur." ifadelerini kullandı.