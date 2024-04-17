Kalp krizinden ölen uzman çavuş için tören düzenlendi

Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa, görevi başında iken kalp krizi geçirdi. Silah arkadaşlarının yardımıyla önce Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Eyüp Kolukısa, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş Kolukısa, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görev başında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Burak Livan, silah arkadaşları ile ailesi katıldı.

Tören sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Eyüp Kolukısa'nın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından yapılan duadan sonra J. Uzm. Çvş. Muhammet Eyüp Kolukısa'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e uğurlandı.

Törende Kolukısa'nın ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Kadriye Kolukısa, oğlunun fotoğrafını öperek Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Aileyi yine jandarma personeli teselli etmeye çalıştı.