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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Kalp masajıyla başlayan aşk nikâh masasında bitti

Kalp masajıyla başlayan aşk nikâh masasında bitti
Ankara Şehir Hastanesi'nde 2 sene önce görev yapan Selin Akca'dan (28), o dönem uzaktan tanıdığı arkadaşı Mert Kayılı (28), babasının yoğun göğüs ağrısı çektiğini belirterek yardım istedi. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelmelerini isteyen hemşire, baba ile oğlunu acil servis kapısında karşıladı. Akca, baba Ali Turan Kayılı'nın (67) solunumunun durduğunu görünce sedyenin gelmesini beklemeden arabanın içinde kalp masajı yapmaya başladı. Acil servise kadar kalp masajını sürdüren hemşire, bu sayede Kayılı'nın yaşama dönmesini sağladı. Yoğun bakım ve serviste devam eden zor günler, oğlu Serkan Kayılı ve hemşire Akca'nın birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmalarına neden oldu. Hastane sürecinde birbirlerine âşık olan çift, kısa süre önce nikâh masasına oturarak bir ömür beraberliğe "Evet" dedi. Hemşire Akca "O günden sonra babamızın hastanedeki uzun tedavi sürecinde Mert'le sürekli irtibat halinde olmak bizi duygusal olarak yakınlaştırdı. Bizimkisi kriz anlarında birbirine destekle başlayan bir ilişkiydi" dedi. Mert Kayılı ise "Bazen çok kötü görünen olayların altından bir hayır çıkabiliyor. Hayat yollarımızı iyi ki kesiştirdi" diye konuştu. Baba Kayılı ise "O kötü olay böyle bir mutluluğa vesile olduğu için çok mutluyum. İyi ki evleniyorlar, iyi ki Selin benim kızım oldu" dedi. AA

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Kalp masajıyla başlayan aşk nikâh masasında bitti
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