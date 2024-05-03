Kalplerimiz Filistin için atıyor

Akdeniz Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve aynı amaçla ABD ile Avrupa'daki üniversitelerde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla Cuma Namazı çıkışı Akdeniz Üniversitesi Camii önünde toplandı. Pankartlar açarak kalplerinin Filistin için çarptığını söyledi. Öğrencilere AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'de destek verdi.

SOYKIRIM YAPILIYOR

AK Parti Antalya Gençlik Kolları Üniversiteler teşkilatınca düzenlenen etkinlikte, Akdeniz Üniversitesi Camii önünde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce ve Türkçe, "Gazze'de katliam var, sesini yükselt", "Bugünün Nazi'si işgalci İsrail", "Kudüs için, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa için, Filistin için" yazılı döviz açtı. Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Mevlüt Emre, İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını söyledi.