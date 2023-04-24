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Giriş Tarihi: 25.4.2023

Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu yaşandı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu yaşandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in İslâhiye ilçesindeki Kalyon Konteyner Kent'te düzenlenen etkinliklerle neşe içinde kutlandı. Yaşanan deprem felaketinden sonra 3 bin depremzedeye yuva olan Kalyon Konteyner Kent'te çocukların bayram sevincini hakkıyla yaşayabilmeleri için Kalyon Kültür işbirliği ile birçok etkinlik düzenlendi.



'Minik Fotoğrafçılar Akademisi, 'İyilik Anlaşması' ve 'Yaratıcı Drama Atölyesi' ile çocukların eğlenirken kendi yeteneklerini de keşfetmelerine destek olundu. Program çekimleri için bölgede bulunan Tülin Şahin de Kalyon Konteyner Kent'i ziyaret ederek çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Ünlü piyanist Benal Şimşek'in müzik atölyesine katılan Tülin Şahin, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip oyunlar oynadı.

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Kalyon Konteyner Kent’te 23 Nisan coşkusu yaşandı
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