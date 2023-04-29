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Giriş Tarihi: 29.4.2023

Kalyon Vakfı, ecdat yadigarı camiyi yok olmaktan kurtardı

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Kalyon Vakfı, ecdat yadigarı camiyi yok olmaktan kurtardı
Üsküdar'da 1721 yılında yapılan ve kaybolmaya yüz tutan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii, Kalyon Vakfı tarafından tarihi dokusu korunarak günümüz koşullarına uygun şekilde yenilendi. Cami dün cuma namazıyla ibadete açıldı. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Müftüsü Esat Yapıcı, Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve vatandaşlar katıldı.



Kalyon Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Geçmişe Vefa, Geleceğe Değer" misyonumuzla yürüttüğümüz projelerimize bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de yaptığı konuşmada, "Bir ecdat yadigarını daha günümüze taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

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Kalyon Vakfı, ecdat yadigarı camiyi yok olmaktan kurtardı
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