Kamu görevini engelleyenler 5 yıla kadar hapis cezası alabilir

Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde 27 milyar TL'yi aşan elektrik borcunu uzun süredir ödemeyen ve bununla birlikte görevlilerin çalışmalarını engelleyenlere karşı hukuk mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Sorumluluk bölgesinde yer alan 6 ilde kamu hizmeti yürüten dağıtım şirketi, başta Şanlıurfa ve Mardin olmak üzere borçlu sulama abonelerini bu kez engellemelerden dolayı 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyardı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin 6 ilinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik'ten, başta Şanlıurfa ve Mardin'deki çiftçilerin 27 milyar TL'yi aşan elektrik borçlarının ödenmemesiyle ilgili olarak yeni bir açıklama yapıldı. Tarım sezonu öncesi "borcunu ödemeyene elektrik verilmeyecek" uyarısında bulunan Dicle Elektrik, borçlu abonelere bir mektupla önemli yeni uyarılarda bulundu. Mektupta mevzuat gereği elektriği kesilecek olan ancak bu kesintiye kaba kuvvetle karşı koyacak olan abonelerin, TCK'nın 'Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesine' dair 113'ncü maddesi uyarınca 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği duyuruldu.

İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUPLA UYARILDILAR

Elektrik borcu bulunan, uzun süredir borcunu ödemeyen ve mevzuat gereği elektriğini kesmeye gelen görevlileri engelleyenlere yönelik gönderilen bu kritik uyarı, her bir borçlu aboneye özel olarak iadeli taahhütlü mektupla yapıldı.

KAMU GÖREVİNİ ENGELLEYENE 5 YILA KADAR HAPİS

Aynı mektupta, görevlilere dönük yapılacak her türlü engellemenin TCK'nın 113'ncü maddesinde yer alan 'Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçunu' kapsadığına yer verilerek, çalışmaları cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla engelleyenlerin, 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

18 BİN ÇİFTÇİNİN 27 MİLYAR TL BORCU VAR

Dicle Elektrik, bölgede 18 bin tarımsal sulama abonesinin elektrik borcunun 27 milyar TL'yi aştığını açıklamıştı. Söz konusu borcun 15.5 milyar TL'sinin Şanlıurfa'daki 13.000 aboneye, 9.5 milyar TL'sinin Mardin'deki 5.000 aboneye, geri kalanın ise Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'teki tarımsal sulama abonelerine ait olduğunu duyurulmuştu.



ABONELERE MEKTUP

Dicle Elektrik tarafından abonelere iadeli taahhütlü olarak gönderilen kişiye özel mektuplarda şu ifadeler yer alıyor: "Sayın abonemiz;

… tesisat numaralı aboneliğinize ait muaccel olan ………… faturalı borçlara ilişkin olarak ekiplerimiz tarafından 18.03.2024 tarihinde Elektrik Piyasası Tüketici Yönetmeliği'nin Zamanında Ödenmeyen Borçlar başlıklı 35. Maddesi hükümleri uyarıca kesme işlemi için aboneliğinizin bulunduğu sayaca gelinmiş ancak tarafınızca mukavemet gösterilmesi sebebiyle kesme işlemi gerçekleştirilememiştir.

Aynı tesisat ve borca ilişkin ekiplerimiz tarafından tekrar kesme işlemi uygulanacak olup, tarafınızca mukavemet gösterilmesi halinde hakkınızda TCK 113 uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile suç duyurunda bulunacağımız konusunda tarafınıza ihtarda bulunulmuştur.''