Haberler Yaşam Haberleri Kamyonet, elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü ve gelini öldü
Giriş Tarihi: 18.7.2023 11:44 Son Güncelleme: 18.7.2023 11:58

Kamyonet, elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü ve gelini öldü

Konya’nın Ilgın ilçesinde kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada Ali Ulusal ve gelini Yeter Ulusal hayatını kaybetti.

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Kamyonet, elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü ve gelini öldü

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Nevzat İspir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ali Ulusal idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet, cadde üzerinden seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek için aniden sola dönüş yaptı.

Bu sırada arkadan gelen Burak Kurt idaresindeki kamyonet elektrikli bisiklete çarptı. Kamyonet park halindeki başka bir araca çarparak durabilirken, bisiklet sürücüsü Ulusal ile bisikletin sepetinde oturan gelini Yeter Ulusal yaralandı.

İlk müdahalelerinin ardından Konya'ya sevk edilen Ali ve Yeter Ulusal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kamyonet, elektrikli bisiklete çarptı: Sürücü ve gelini öldü
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