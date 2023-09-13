Kamyonet kasasından inenlere kamyon çarptı: 2 ölü, 7 yaralı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Afgan işçiler Semsuddin Shams (22) ile ismi henüz belirlenemeyen bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 7 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.