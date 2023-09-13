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Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:12 Son Güncelleme: 13.9.2023 10:26

Kamyonet kasasından inenlere kamyon çarptı: 2 ölü, 7 yaralı!

Konya’da aracındaki yolcuları indirmek için duran kamyonete, arkalarından gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 2 Afgan işçi hayatını kaybetti, 7 kişide yaralandı. Çarpışma sonrası yola savrulan işçilerin üzerinden bir de yabancı plakalı otomobilin geçtiği belirlendi.

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Kamyonet kasasından inenlere kamyon çarptı: 2 ölü, 7 yaralı!

Feci kaza, gece saatlerinde Konya- Karaman karayolu üzerinde bulunan Kaşınhanı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kamyonet sürücüsü Ali Özer (45), mahalleye geldiğinde araçta bulunan kuzeni Mehmet Ali (33), eşi Ayşe (28), kızları Zeliha Sena (3) ve 9 aylık Hiranur Özer'i indirmek için yolun sağına yanaştı. Yolcuları indirip, hareket etmeye başlayan kamyonete arkalarından gelen Hasan Yavuz idaresindeki kamyon çarptı. Özer ailesi ve araçta bulunan Afganistan uyruklu 3 işçi yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler Afgan işçiler Semsuddin Shams (22) ile ismi henüz belirlenemeyen bir işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 7 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YOLCULARIN ÜZERİNDEN GEÇİP, SÜRÜKLEDİ

Kaza sırasında yoldan geçen Halim Oğuz yönetimindeki Fransa plakalı otomobilinde yolda bulunan Afgan işçilerin üzerinden geçerek, yerde sürüklediği öğrenildi. Bir başka yabancı plakalı araçta da kaza ile ilgili biyolojik bulgular olduğu için incelemeye alındığı belirtildi.

Kazada Mehmet Ali Özer'in Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak' kuralını ihlal ettiği belirlendi.

Soruşturma sürüyor.

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Kamyonet kasasından inenlere kamyon çarptı: 2 ölü, 7 yaralı!
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