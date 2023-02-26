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Giriş Tarihi: 26.2.2023 21:08 Son Güncelleme: 26.2.2023 21:09

Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Recep Şahin (45) idaresindeki 71 ACN 658 plakalı motosiklet, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17. kilometresinde seyir halindeki S.T'nin kullandığı 71 DS 116 plakalı kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesine yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyoneti ile kaçan sürücü S.T, Hasandede köyü içerisinde ekiplerce yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başladı.

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Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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