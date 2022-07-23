Kamyonun üzerine uçtuğu gecekonduda enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı

Sarıyer'de, Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Kuşdili Çıkmazı'nda saat 03.00 sıralarında yokuş aşağı giderken sürücüsünün kontrolünün kaybettiği kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra yol kenarındaki evin çatısından bir gecekondunun üstüne uçarak yarattığı tehlikenin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. 5 kişinin enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.
Kadir, Gülşah, Miray ve Melek Yörük ile kamyon şoförü olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken . Kadir Yörük ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
GECEKONDUNUN ÜZERİNE UÇAN KAMYONUN AKSI DA OTOMOBİLİN KAPUTUNA DÜŞTÜ
Havanın aydınlanmasıyla birlikte kazanın oluşturduğu hasar da ortaya çıktı. Kamyonun, otomobile çarptıktan sonra çatısına çıktığı tek katlı binanın tavan betonunun yer yer çökmüş olduğu, gecekondunun da büyük kısmının yıkılmış olduğu anlaşıldı. İtfaiye ekipleri ile belediye görevlilerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kaputuna kamyon aksının düşmesi nedeniyle hasar gören otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.
Gecekondunun ayakta kalan tek duvarının da belediye çalışanlarınca yıkılmasının ardından, komşuları Yörük ailesinin sağlam kalan eşya ve giysileri enkazdan çıkardı. Hareket kabiliyeti olmayan kamyon, enkazın tamamen kaldırılması sonrası iki çekici yardımıyla kurtarıldı.
KAMYONLARIN SOKAĞA GİRİŞİ YASAK
Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı sokağa kamyon girişinin yasaklanmasına rağmen, kestirme yol olması nedeniyle kamyon şoförleri tarafından sıklıkla tercih edildiğini söylediler. 3'üncü köprüden gelen kamyonlar, navigasyondan kısa mesafe olarak gördükleri için burayı kullandıkları geçen yıl meydana gelen kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
Vatandaşlar bundan sonrada kaza meydana gelmemesi için yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulmaları gerektiğini İşaret ya da giriş tabelaları koyarak kamyonların ve TIR'ların geçişini engellemeleri nin gerektiğini kaydettiler.