Kan davası kurbanının 7 katili tutuklandı

Denizli'nin Honaz ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'de 25 Eylül tarihinde yatsı namazı kılmasının ardından avluya çıkan Veysi Özbey (72) bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özbey yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın sonrasında Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Veysi Özbey cinayeti ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde saldırı ile ilgili Denizli, Diyarbakır, Muğla ve Sakarya illerinde olduğu tespit edilen şahıslara eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, A.E., Ş.Ç., Y.Y., İ.A., H.Ç., S.Ç., R.Ç., T.E., E.T., isimli 9 cinayet şüphelisi şahsı gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların adreslerinde, 1 adet hafif makineli tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından 9 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 9 cinayet şüphelisi şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şahıs ise adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan, 25 Eylül tarihinde silahlı saldırıya uğrayan Veysi Özbey'in 4 yıl önce Diyarbakır ilinden Denizli'nin Honaz ilçesine kan davası sebebiyle taşındığı öğrenildi