Kan donduran ameliyat yaşama döndürdü

Batman'da kalbe giden damarlarından biri yırtılan Azime Padır bilincini kaybettiAcil ameliyata alınan 55 yaşındaki kadının kan dolaşımının dondurularak durması sağlandıYapılan 5 saatlik müdahale sonucu hayata döndürülen hasta 8 gün sonra taburcu olduKalpten çıkan ana damarın yırtılması sonucu Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ölmek üzereyken getirilen 55 yaşındaki Azime Padır sıradışı bir operasyonla hayata döndürüldü. Bilinç kaybı yaşayan Padır, ölüm riskinin yüksel olduğu acil ameliyata alındı. Kalp Damar Cerrahı Dr. Faruk Gençoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hasta 18 derece soğutularak kan dolaşımı tamamen durduruldu. Bu sırada yırtılan damara 5 saatlik bir müdahale yapıldı. Padır, 8 gün sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Padır "Hastalık sürecim beni çok korkuttu. Çok zor bir ameliyat geçirdim. Doktorum benimle çok ilgilendi. Evladım gibi bana destek oldu. Ona hep dua ediyorum. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu.