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Giriş Tarihi: 25.2.2022

Kan donduran paylaşım

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Kan donduran paylaşım
Bolu Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta, eski nişanlısı M.M.'nin evine giden Sefa C., evde Beyazıt Bestami Ay ve kardeşi Muhammed Ay ile karşılaştı. Sefa C., yanında bulunan bıçakla tartıştığı 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olay yerinden kaçan Sefa C.'yi arıyor.



Firari cinayet zanlısı Sefa C., olayın ardından sosyal medya hesabından silahlı bir fotoğrafıyla paylaşım yaptı. Sefa C. paylaşımda, "Bu gece tarafıma yapılan hainliğin karşısında 2 kişinin kanı aktı. Ben bu yaşıma kadar yapılan her kahpeliğin hakkını verdim. Ve ölene kadar da vermeye devam edeceğim. Sahne ortada, yarışmacı arkadaşlara başarılar" ifadelerini kullandı.

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Kan donduran paylaşım
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