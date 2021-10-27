Kanadalı şirket, Türkiye’ye ambargo nedeniyle iflas etti

İKİNCİ Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a karşı Azerbaycan'a destek verdiği için Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan Kanada savunma şirketi iflas etti. Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG tarafından yayımlanan raporda, 2020'de Kanada hükümetinin yaptırımları sonucu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
'ye (TUSAŞ) ambargo uygulayan Telemus Sistemleri Inc
. şirketinin, ağustosta kepenk kapattığı bildirildi. Ana müşterisi TUSAŞ olan Telemus'un askeri insansız hava araçlarında kullanılmak üzere çok çeşitli elektronik destek malzemeleri ürettiği kaydedildi. Kanada şirketinin iflası konusunda Middle East Eye'a açıklama yapan bir Türk yetkili Ottawa
yönetimine, ambargonun hem Türk hem de Kanada şirketlerine zarar vereceği konusunda en başta uyarılarda bulunduklarını hatırlatarak, "Yeni Kanada hükümetinin daha ileri görüşlü olmasını umuyoruz" ifadesine yer verdi.