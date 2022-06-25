Kanala düşen otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

Seydişehir'e bağlı Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Yalıhüyük Kaymakamı Alper Celepci idaresindeki otomobil ilçeden Seydişehir'e doğru seyir halindeyken aniden önüne çıkan Hüseyin Bulut (62) idaresindeki traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü.
(Hüseyin Bulut)
Kazada kaymakam Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.