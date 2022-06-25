Kanala düşen otomobildeki 2 kaymakam yaralandı



(Hüseyin Bulut)

Kazada kaymakam Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.