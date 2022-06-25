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Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:03 Son Güncelleme: 25.6.2022 15:19

Kanala düşen otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

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Kanala düşen otomobildeki 2 kaymakam yaralandı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kanala düşen otomobildeki Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepci (26) ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı (37) yaralandı. Yaralı kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Seydişehir'e bağlı Ortakaraören Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Yalıhüyük Kaymakamı Alper Celepci idaresindeki otomobil ilçeden Seydişehir'e doğru seyir halindeyken aniden önüne çıkan Hüseyin Bulut (62) idaresindeki traktöre çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü.


(Hüseyin Bulut)

Kazada kaymakam Celepci ile Yalıhüyük Kaymakam Vekili İbrahim Yazıcı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan kaymakamların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


(Alper Celepci)

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin de hastaneye gelerek yaralı meslektaşlarının sağlık durumları ile yakından ilgilendi.

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Kanala düşen otomobildeki 2 kaymakam yaralandı
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