Kanatsız kuş için biyonik kol seferberliği

Ağrı’da yüksek gerilim hattına takılan güvercini kurtarmak isterken iki kolunu kaybeden Ramazan Taşdemir, biyonik kol istiyor. 3 yıl önce takılan protez kollarıyla işlerinin çok azını kendi başına yapabilen Ramazan, yeni kollarına kavuşabilmek için valilik onayıyla kampanya başlattı
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 5 yıl önce yüksek gerilim direğine takılan güvercini kurtarmak isterken akıma kapılınca yanan iki kolu da dirsekten kesilen Ramazan Taşdemir (21), iki yıl boyunca tedavi gördü. Yanık yaraları bacağından alınan deriyle kapatılan Ramazan'a nakilden sonra protez kol takıldı. 3 yıldır protez kollarıyla yaşama tutunan Ramazan, bu kollarla günlük işlerinin ancak yüzde 20'sini kendi başına yapabiliyor. SABAH'a konuşan Ramazan, "Kendi işimi kendim görebilmek istiyordum ve ne yapabilirim diye araştırdım. Biyonik kol yöntemini öğrendim ve bu kollar takılırsa kendi işlerimin yüzde 70'ini görebileceğim. Ben de hastaneye gittim, tedavi gördüm ve bana uygun olduğunu söylediler.
Rapor çıkarıldı ama maliyeti çok yüksek olduğu için valilik onayıyla kampanya başlattık. Biyonik kollar için gerekli olan 135 bin euro'yu (2 milyon 110 bin TL) toplayabilirsek biyonik kollarıma kavuşacağım" şeklinde konuştu. Açıköğretimde okuyan ve bu yıl mimarlık bölümü için üniversite sınavına hazırlanan Ramazan hayallerine uzanmak adına ihtiyacı olan biyonik kollar için sözlerini şöyle sürdürdü: "Biyonik kollarıma kavuştuğumda hayalimdeki bölümü okuyup mesleğimi yapabilmek istiyorum. Şu an çarşıdan aldığım bir poşeti taşıyabilmek dışında hiçbir işimi kendim göremiyorum. Bir arkadaşımla selamlaştığımda kolumu uzatıp selam veremiyorum, bu çok ağırıma gidiyor. Telefonum yere düştüğünde protez kollarımla yerden alamıyorum. Kendi yemeğimi bile yiyemiyorum, bunların hepsini annem yapıyor. En çok da annemi mutlu etmek istiyorum, onun yüzü gülsün başka hiçbir şey istemiyorum. Şu ana kadar tek dileği kendi hayatımı kurmam, çoluğa çocuğa karışmamdı. Şu anda da tek isteği biyonik kollarıma kavuşmam oldu. İleride kendi hayatımı kurduğumda kendi ihtiyacımı kendim görmemi istiyor. Ona bir şey olursa gözü arkada kalsın istemiyor, kendi ayaklarım üzerinde durabilmemi istiyor. Şu an her şeyi annemin desteğiyle yapabiliyorum." Ağrılı gencin hayaline kavuşması için valilik onayıyla açılan TR180001000479890696575003 IBAN numaralı hesaba Ramazan Taşdemir alıcı adıyla destek olunabilir.
İNSANLARIN BANA TEKRAR SAHİP ÇIKACAKLARINA İNANIYORUM
Malıyeti çok yüksek olduğu için insanlardan destek bekleyen Ramazan, yardım etmek isteyenlere şöyle seslendi: İnsanların daha önce olduğu gibi bana tekrar sahip çıkacaklarına bütün kalbimle inanıyorum. Devlet büyüklerimin daha önce bana yardımcı olup tedavi ettirdikleri gibi tekrar el uzatacaklarına inanıyorum. Beni seven kişilerin beni unutmadığını, küçük bir mesajla dahi olsa bana umut olacaklarını biliyorum.