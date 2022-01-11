Kanatsız melek, SABAH’ın haberiyle ödül aldı

Medipol Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için düzenlenen Haberin Kahramanları ödül töreninin özel ödül kategorisinde pandemi ile mücadele nedeniyle öğrencilerin oylarıyla Dr. Filiz Gültekin Tırtır ödül aldı.

FOTOĞRAF: HATİCE ÇİNAR

u kapsamda düzenlenen ankette, Medipol Üniveritesi İletişim Fakültesi öğrencilerine, yayınlanmış, hayata dair, insanı umutlandıran, mutlu eden, hafızalarına yer etmiş haberler ile gazete ve televizyon dünyasından dikkat çeken isimlerden hangilerini başarılı buldukları soruldu.

Ödül törenine katılan Tırtır, ödülünü Bağcılar İçel Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın elinden aldı.

FOTOĞRAF: HATİCE ÇİNAR

Uzm. Dr. Filiz Gültekin Tırtır, "Bu ödül bir ekip çalışmasının ödülü. Başkanımız ve ekip arkadaşlarım adına ödülü alıyorum" dedi.