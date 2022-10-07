Kandil simidi tarifi: Mahlepli ve Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ:

125 gram eritilmiş tereyağı, 4,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 2 tatlı kaşığı şeker. Üzeri için susam ve yumurta.

Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.

Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.Tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı. İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı hazırlayın. Dinlenen hamurdan küçük parçalar alın ve eliniz ile simit şeklini verin. Şekillendirdiğiniz hamurları önce yumurtaya sonra da susama batırın.

Hazırladığınız tepsiye dizdiğiniz kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Simitlerin rengi çok kızarmadan fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.