Kandil simidi tarifi: Mahlepli ve Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kandil simidi tarifi, malzemeleri ve püf noktası günün anlamına istaneden araştırılıyor. 7 Ekim Cuma Mevlid Kandili olması sebebiyle en lezzetli kandil simidi sofraların vazgeçilmezi olacak. Bereketi ve yardımlaşmayı simgeleyen Kandil simidi tarifi nasıl yapılır? Mahlepli ve Mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kolay malzemeleri ve pratik yapım aşamalarıyla kandil simidi tarifi
Malzemeler
2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine),
150 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
1 çay bardağı sıvı yağı,
2 çorba kaşığı yoğurt,
3 çorba kaşığı çörek otu,veya susam
2 çorba kaşığı toz şeker,
2 tatlı kaşığı mahlep
2 çorba kaşığı sirke,
1 tatlı kaşığı tuz,
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un.
Bir kabın içine yumurtaları, yoğurdu, eritip ılıttığımız yağı, sirkeyi, şekeri, sıvı yağı, tuzu iyice çırpalım. Içine kabartma tozunu, mahlepi ve azar azar unu ekleyelim ele yapışmıyan kıvamda yumuşak bir hamur yoğuralım.
Hamurdan küçük yumurta iriliğinde parçalar alıp yuvarlayarak simit şekli verelim. Üzerlerine yumurta sarısı sürerek susam veya çörekotu serpip önceden ısıtılmış 190 ° ısılı fırında simitlerin altı ve üstü pembeleşene kadar pişirelim ve hemen fırından çıkaralım.
NOT: Simitleri hemen fırından almassak çıtırlıklarını kaybederler.
125 gram eritilmiş tereyağı, 4,5 su bardağı un, 1 yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1,5 çay bardağı sulu yoğurt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı mahlep, 2 tatlı kaşığı şeker. Üzeri için susam ve yumurta.
Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.
Kandil simidinin hamurunu yoğuracağınız büyük bir kabın içine kabartma tozu ve un hariç diğer malzemeleri koyun. İyice karıştırdığınız malzemelerin üzerine unu ve kabartma tozunu yavaş yavaş ekleyin.Tüm malzemeleri yoğurun. Hamurunuz kulak memesi kıvamında olmalı. İyice yoğrulan hamuru bir kenara alın ve 5 dakika kadar dinlendirin. Bu sırada, fırın tepsinizi yağlayın, hamurun üzerine süreceğiniz susam ve yumurtayı hazırlayın. Dinlenen hamurdan küçük parçalar alın ve eliniz ile simit şeklini verin. Şekillendirdiğiniz hamurları önce yumurtaya sonra da susama batırın.
Hazırladığınız tepsiye dizdiğiniz kandil simitlerini önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Simitlerin rengi çok kızarmadan fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
2 çorba kaşığı yoğurt, 1 yumurta sarısı, 1,5 çorba kaşığı şeker, 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi, 125 gram tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kabartma tozu, Yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı un. Üzeri için susam, 1 yumurta beyazı ve Çörek otu.
Mahlepsiz kandil simidi yapmak için öncelikle oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta sarısı, sirke, sıvıyağ, yoğurt, şeker ve tuzu geniş bir kaba alarak karıştırın. İyice karışan malzemelerin üzerine un ve kabartma tozunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur kulak memesi yumuşaklığına geldiğinde hamurdan küçük parçalar alarak elinizde yuvarlayın. Yuvarlak hamur parçalarını elinizde açın ve ortalarını şişe kapağı veya hamur aparatıyla keserek simit şekline getirin. Simitleri önce yumurta beyazına sonra da susama batırın. Tepsiye dizdiğiniz simitleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.