Haberler Yaşam Haberleri Kangal sevgisiyle hayata tutundu
Giriş Tarihi: 23.1.2023

Kangal sevgisiyle hayata tutundu

Sivas’ta geçirdiği kaza sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cüneyt Çaylak, beslediği Kangal köpekleri sayesinde yaşama sarıldı. Kangal köpeği yetiştiren Çaylak, “Ben ömrümü onlara adadım” diyor

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Kangal sevgisiyle hayata tutundu
Sivas'ın Kangal ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Cüneyt Çaylak 20 yıl önce geçirdiği trafik kazasıyla sonrası yürüme kabiliyetini kaybetti. Kazanın ardından hayata küsen ve evinden dışarıya çıkmak istemeyen Çaylak, beslemeye başladığı kangal köpekleriyle yeniden hayata tutundu. Çocukluğundan beri çok sevdiği Kangal köpekleriyle vakit geçirmeye başlayan Cüneyt Çaylak, ömrünün kalan kısmını onlara adadı. Kangal yetiştiriciliği zamanla tutkuya dönüşünce babasıyla birlikte üretim çiftliği kuran Cüneyt Çaylak, şimdi burada 30'a yakın köpeği hem eğitiyor hem de yetiştiriyor.




'KÖPEKLERİMLE İYİLEŞTİM'
Cüneyt Çaylak, "2003'te geçirdiğim trafik kazası sorasında yürüme yetimi kaybettim. Ben o zamanlar 3-4 sene evden dışarıya çıkmadım, moralim alt üst olmuştu. Dışarıya çıkmak istemiyordum, bu sandalyeye oturmak bana zulüm gibi geliyordu. O süreç evde geçti ama belli bir süreden sonra böyle gitmeyeceğini fark ettim, çarşıya dahi inmiyordum. Benim o zaman 3-4 tane köpeğim vardı. Babama köpeklerimi görmek istediğimi söyledim. Babam beni bahçeye çıkardı, köpeklerimle bir zaman geçirdim ve daha sonra devamlı dışarıya çıkıp köpeklerimle daha çok zaman geçirmek istedim" dedi. Çaylak, kangal köpeklerinin kendisinde hem ruhsal hem de bedensel iyileştirme sağladığını belirterek, "Kangal köpeği sevdası bende vardı ama böyle daha da arttı. Köpeklerle uğraştıkça hem kafamdaki bütün düşüncelerden kurtuldum, sosyal hayata döndüm. Kangal köpekleri bana sadece ruhsal değil bedensel de iyileştirme sağladı. Çünkü tüm günüm benim burada bunlarla geçiyor. Geliyorum sabah buraya yemeklerini veremeye çalışıyorum, yavrular oluyor onlarla burada oyun oynuyorum. Köpeklerin bana hem ruhsal hem de bedensel faydası oldu "diye konuştu. Çaylak, ömrünün kalan kısmını köpeklerine adadığını ifade edip, "Kangal köpekleri içgüdüsel olarak davranıyor, sahibine karşı çok düşkün canlılar. Ben buraya geldiğimde onlar da mutlu oluyor, onlarla oynadığımda bende mutlu oluyorum. Köpeklerimle beraber bir ömür geçiriyoruz, ben kalan ömrümü onlara adadım" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

'Karne hediyesi et' çarpıtması! O anne de konuştu: Evimiz arabamız var, yoksul değiliz
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT açıklaması
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti! 6'lı masada adaylık yarışı iyice kızışacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: 10 Mart'ta yetkimi kullanacağım
Son dakika | Karne hediyesi et hikayesi de çarpıtma çıktı! O kasap konuştu
CHP’li başkanların eğlencesi karakolda bitti! Kavga anları kamerada
TDK'ye göre "deve yürekli" kimler için kullanılan bir ifadedir?
Saadet Partisi'nde 6'lı masa çatlağı: Adaylık resti çektiler! Zehir zemberek sözlerle bildiri yayınladılar!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay ücretsiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kangal sevgisiyle hayata tutundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA