Kanlı montu çöpe atıp yenisini almış

Hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun'un, cinayeti işledikten sonra üzerindeki montun kanlı olması nedeniyle yeni bir mont alıp eskisini ise çöpe attığı ortaya çıktı. İstanbul'un Kartal ilçesinde Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez'i (34) silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun (39) "tasarlayarak öldürme" suçundan, kendisini olay yerine götürdüğü belirlenen Musa T. (38) ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı. Uygun'un cinayeti işledikten sonra koşarak yakınlardaki bir parka gittiği ve orada oturup Musa T.'yi aradığı belirlendi. İddiaya göre Musa T., 20 dakika sonra gelip aldığı Uygun'a eli ve montundaki kan izlerini sorunca aralarında tartışma yaşandı. Yol üzerinde kanlı montu çöpe atan Uygun'un, yeni bir mont alıp Bağcılar'a doğru yola koyulduğu ve polis ekiplerince çay içtiği sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Yunus Emre KAVAK / SABAH