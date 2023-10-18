Haberler Yaşam Haberleri Kanlı suikast soruşturmasında 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 19.10.2023

Kanlı suikast soruşturmasında 8 gözaltı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamed Kurbanovi'nin İstanbul Beylikdüzü'nde uğradığı ve koruması emekli polis memuru Yılmaz Demir'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Özbek asıllı ABD vatandaşı Zıyoyıddın Dadahonov, Azerbaycanlı Gachay Tahırlı, 'Zaza' lakaplı Zaur Qarayev, Ahmadagha Ahmadov, Özbek Otabek Bakhtıyorov'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Azerbaycanlı 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 2016'da Beşiktaş'ta çapraz ateşle öldürülen Rövşen Caniyev'e yakın isimler olduğu iddia edildi. Adliye sevk edilen Dadahonov, Tahırlı, Qarayev, Ahmadov, Bakhtıyorov tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Putin'den ABD'ye uçak gemisi resti! Kinjal füze sistemi...
İsrail'den her kanlı saldırı sonrası aynı manipülasyon! Sırada 3. aşama mı var?
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ağaç gölgesinde yetişiyor! Çiftçilerin umudu oldu...
SON DAKİKA | ABD'den Gazze'ye insani yardım çağrısına veto
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı! Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
İYİ Partide toplu istifa: Kimse kalmadı!
Son dakika: Canlı yayında İsrail vahşeti! A Haber yayını sırasında göstericiler vuruldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanlı suikast soruşturmasında 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA