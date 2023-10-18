Kanlı suikast soruşturmasında 8 gözaltı

Antalya'da öldürülen Azerbaycanlı suç örgütü lideri 'Lotu Quli' lakaplı Nadir Salifov'un yeğeni Magamed Kurbanovi'nin İstanbul Beylikdüzü'nde uğradığı ve koruması emekli polis memuru Yılmaz Demir'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Özbek asıllı ABD vatandaşı Zıyoyıddın Dadahonov, Azerbaycanlı Gachay Tahırlı, 'Zaza' lakaplı Zaur Qarayev, Ahmadagha Ahmadov, Özbek Otabek Bakhtıyorov'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Azerbaycanlı 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 2016'da Beşiktaş'ta çapraz ateşle öldürülen Rövşen Caniyev'e yakın isimler olduğu iddia edildi. Adliye sevk edilen Dadahonov, Tahırlı, Qarayev, Ahmadov, Bakhtıyorov tutuklandı