Kanlı yılbaşı planını istihbarat engelledi

DEAŞ terör örgütünün İstanbul'da yılbaşını kana bulama planı deşifre edildi. DEAŞ'lı bir terörist, yılbaşından günler önce sosyal medya üzerinden bir video yayınladı ve özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerde saldırılar gerçekleştirilmesi yönünde örgüt üyelerine yönelik propaganda yaptı ve planını hazırladı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit içerikli o videonun M.A. adlı yabancı uyruklu terörist tarafından oluşturulduğunu tespit etti. Terörist, yılbaşından 2 gün önce Özel Harekât destekli operasyonla yakalandı. Adreste yapılan incelemede dijital materyaller içerisinde söz konusu video da bulundu. Materyallerde ayrıca DEAŞ adına terör saldırılarında ve bazı faaliyetlerde bulunmak üzere örgüte yeni katılan bir şüphelinin biat ettirildiği bir video da çıktı. Terörist M.A. tutuklandı.