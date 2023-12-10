‘Kanser hastası et, şeker, meyve yiyebilir’

İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uzman Diyetisyen Dilşat Baş, kanser tedavisi gören hastaların beslenmelerinin de son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Baş, toplumda doğru bilenen yanlışlar hakkında şu bilgileri verdi: Kanser tedavisi gören hastalar haftalık 350-500 gram et yenebilir. İnsülin direnci, yüksek kortizon kullanımı söz konusu ise şekeri sınırlıyoruz.Aralıklarla yemede, örneğin küçük kek tüketmekte sıkıntı yok. Bir yumruk büyüklüğünde porsiyonlama yapıldığında günde 2-3 kez meyve de yenebilir. Ayrıca organik beslenmenin kanser hastalarına ek yarar sağladığıyla ilgili bilgi yok. Temiz, yıkanarak kullanılmış olabildiğince çeşitlendirerek yapılan beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Eksikliği tespit edilmemiş herhangi bir vitamin-mineral kullanılmalı" dedi. Dilşat Baş, greyfurt, nar, karadut, böğürtlen yaban üzümü, karışık bitki çayları, yıldız meyvesinin ise tedavinin etkinliğini azalttığını söyledi.