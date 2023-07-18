Kanser hastası Mina’ya polis ablalarından sürpriz

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce uygulanmakta olan "Bizim Çocuklarımız projesi" kapsamında ekiplere bir mail geldi.

Pendik'ten mail atan bir vatandaş kanser tedavisi gören 3 yaşındaki kızı Mina'nın polisleri çok sevdiğini ve polisleri görünce çok mutlu olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri ellerine aldıkları oyuncaklar ve hediyelerle hemen Mina'nın evine gitti.

Polis abi ve ablalarını karşısında gören Mina mutluluktan ne yapacağını bilemedi.

Polislerle dakikalarca oyun oynayan Mina'nın o anları İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Videoya çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.