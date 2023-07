Kanserden kaybettiği eşi için yaptırdı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikamet eden Ömer Ayvaz'ın, 2019 yılında göğüs kanseri teşhisi konulduktan sonra tedavisine başlanan eşi Ayşe Ayvaz 1 Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybetti. Ayvaz, Arifiye Kalaycı Mezarlığına defnettiği ve hemen hemen her gün ziyaret ettiği hayat arkadaşının kabrini adeta çiçek bahçesine çevirdi.





Eşine layık olmaya ve ona vefa borcunu ödemeye çalıştığını söylediği esnada boğazı düğümlenen üç çocuk babası Ömer Ayvaz'ın, her gün üzerine yeni şeyler katarak güzelleştirdiği kabristanı görenler ise dönüp bir daha baktıkları mezar başına giderek dua ediyor.







"FIRSAT BULDUKÇA GELİYORUZ BURADA BİR ŞEYLER YAPIYORUZ"

Ömer Ayvaz, "Kanser hastasıydı zaten 2019'dan beri mücadele ediyorduk. Allah'ın takdiri işte 1 Haziran'da vefat etti. O günden beri de buradayız. Allah, ağır hastalıktan vefat edenleri şehit hükmünde görüyor biz de öyle görüyoruz. Fırsat buldukça geliyoruz burada bir şeyler yapıyoruz.







Bu aralar çok yağmur yağdığı için boyalar biraz etkilenmiş. Onları tazelemek için geldik bugün de yapıyoruz işte bir şeyler ona layık olmaya çalışıyor, vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Onun için buradayız o çok çekti. İlk vefat ettiği gün çiçeklerle donatmıştık zaten ondan sonra geldiğimiz her süreçte yeni bir şey ekledik" dedi.







"'ÖNCE HERKES SİZİN MEZARI ZİYARET EDİYOR' DEDİLER"

Yaşadıklarını boğazı düğümlenerek anlatan Ayvaz, "Yandaki mezar sahipleri beni aradılar, 'Bizim mezara gitmeden önce herkes sizin mezarın başına geliyor, orada dua okuyor sonra bizim mezarı ziyaret ediyorlar' dedi.







Aynı şeye ben de şahit oldum. Burada Kur'an okuyordum iki tane genç delikanlı geldi, 'Ağabey başın sağ olsun' deyip onlar da dua okudular gittiler. Yapacağımız tek şey zaten dua etmek, onlara ulaşan şey dua biz de onu yapıyoruz. Her gün elimizden geldiğince bütün duaları okuyoruz. Peygamber Efendimizin Hz. Ayşe'ye yaptığı duayı, ben de eşimin ismi Ayşe olduğu için aynı duayı yazdım.







Gelen herkes de onu okuyup böyle dua edince mutlu oluyoruz. Biz buralardayız, yine geleceğiz ve ona vefa borcumuzu ödeyeceğiz. Çok acılar çekti bana 'ölmek istemiyorum, çocuklarımı sana emanet ettim' diyordu" ifadelerine yer verdi.