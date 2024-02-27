Kanserden korunmak için kritik öneriler: İyi beslen, spor yap, sigarayı bırak

Bilim insanları, dünya genelinde en ölümcül hastalıklar arasında yer alan kansere karşı çalışmalarını sürdürürken insanlar da kanserden korunmanın yollarını araştırıyor. Onlymyhealth adlı internet sitesi, kanseri önlemek için yapılabilecek yaşam pratiklerine ve uzman görüşüne yer verdi. Hindistan'daki SL Raheja Hastanesi'nde görevli Cerrahi Onkolog Dr. Kirti Bhushan, kanserin genetiğinin ve biyolojik davranışının anlaşılmasında büyük ilerleme kaydedildğini belirterek, "Bu bağlamda iki ana gözlem yapıldı. Birincisi, genetik ve aile öyküsü kanser vakalarının yüzde 10-15'ine katkıda bulunurken, diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile ilgili faktörler yüzde 85-90'ına katkıda bulunuyor. İkincisi de kanser bir gecede ortaya çıkan bir olgu olarak karşımıza çıkmıyor" ifadelerini kullandı.Bhushan, "Normal bir hücrenin kansere dönüşmesi yıllar süren bir süreçtir... Aralarında farklı aşamalar vardır, dolayısıyla beslenme ve yaşam tarzında bazı ayarlamalar yaparsak kanserin ortaya çıkmasını ve bu ara aşamaların gelişimini durdurabiliriz" dedi. Dr. Bhushan'a göre yaşam tarzında değişiklik yapmak kanseri uzak tutmaya yardımcı olabilir. İşte o pratik adımlar:Sigara ve tütün kullanmayın.Hijyeninizi koruyun ve bakterilerle enfeksiyonu önleyin.Enfeksiyonlara karşı aşı olun.Radyasyona maruz kalmayın.Alkol içmekten kaçının.Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller almak için daha fazla meyve ve sebze yiyin.Protein, lif açısından zengin ve düşük düzeyde yağ içeren bir diyet uygulayın.İşlenmiş et tüketimini azaltın.Daha aktif olun ve haftada en az 5 saat egzersiz yapın.Vücut kitle indeksi 30'un altında olan sağlıklı bir kiloyu koruyun.Belirli bir rutini takip edin.Meditasyon, yoga yapın ve doğru zamanda yemek yiyerek düzenli olun.Yeterli uykuya dikkat edin.İş-yaşam dengesini sağlayın.İlaç tüketimini azaltın.40 yaşından sonra periyodik olarak muayene olun.Kirli havadan kaçının.