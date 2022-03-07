Kanseri yendi, sinirine yenildi!

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Fatih Mahallesinde oturan Salih ve Gülperi çiftinin 5 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, iddialara göre, önceki gün akşam saatlerinde, evde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmasını izlerken ilk önce verilen kırmızı karta, ardından gelen göle sinirlendi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Özdemir, o sinirle kalkıp odasına gitti.
Daha önce Akciğer kanseri olan ve uzun bir tedavi sonrası sağlığına kavuştuğu öğrenilen gencin sinirlendiğini fark eden yakınları, kendisinin hemen ardından iyi olup olmadığını kontrol etmek için kontrole gitti.
Odaya girdiklerinde Özdemir'i yerde bulan yakınları hemen genci alarak hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Ahmet Özdemir kurtarılamadı. Özdemir'in ölümü yakın dost ve akrabaları ile duyanları yasa boğdu.