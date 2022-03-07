Kanseri yendi, sinirine yenildi!

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Alikahya Fatih Mahallesinde oturan Salih ve Gülperi çiftinin 5 çocuğundan biri olan 27 yaşındaki Ahmet Özdemir, iddialara göre, önceki gün akşam saatlerinde, evde Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmasını izlerken ilk önce verilen kırmızı karta, ardından gelen göle sinirlendi. Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Özdemir, o sinirle kalkıp odasına gitti.