Kanseri yendi, trafik canavarına yenildi

Ankara'nınÇubuk ilçesinde lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş (16), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün sabah Esenboğa kavşağında meydana geldi. Çubuk yönüne giden A.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, okula giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pursaklar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıtaş, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.
5 YIL TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Rabia Şeyma Sarıtaş'a 9 yaşındayken beyninde oluşan tümör nedeniyle kanser teşhisi konuldu. 5 yıl tedavi gören Sarıtaş, 2 sene önce kanseri yendi. Tedavi sürecinde derslerine düzenli şekilde devam edemeyen Sarıtaş'ın, 2 senedir okula gittiği öğrenildi. Sarıtaş'ın cenazesi, bugün öğle vakti Esenboğa Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.