Haberler Yaşam Haberleri Kanserle savaşan besinler
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Kanserle savaşan besinler

DIŞ HABERLER
Kanserle savaşan besinler
Yediklerimiz, sağlığımızı etkileyen ana faktörlerden biri. Bilimsel çalışmalar özellikle beslenmenin kanser gelişimi üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Healthline sitesi, bilimsel verilere dayanarak kanser riskini azaltan besinlere yer verdi. İşte o antioksidan deposu olan ve vücuttaki iltihaplara karşı savaşan kansersavar besinler: Brokoli, havuç, zeytinyağı, yağlı balıklar, fasulye, yabanmersini gibi mor meyveler. Ceviz, fındık, badem, Brezilya fıstığı ve kaju fıstığı gibi sert kabuklu kurukuruyemişler. Limon greyfurt ve portakal gibi turunçgiller. Domates, sarımsak, tarçın ve zerdeçal.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan'ı bekleyin!
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Katil İsrail'den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kanserle savaşan besinler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA