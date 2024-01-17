Kanserle savaşan besinler

Yediklerimizsağlığımızı etkileyen ana faktörlerden biri. Bilimsel çalışmalar özellikle beslenmenin kanser gelişimi üzerinde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Healthline sitesi, bilimsel verilere dayanarak kanser riskini azaltan besinlere yer verdi. İşte o antioksidan deposu olan ve vücuttaki iltihaplara karşı savaşan kansersavar besinler: Brokoli, havuç, zeytinyağı, yağlı balıklar, fasulye, yabanmersini gibi mor meyveler. Ceviz, fındık, badem, Brezilya fıstığı ve kaju fıstığı gibi sert kabuklu kurukuruyemişler. Limon greyfurt ve portakal gibi turunçgiller. Domates, sarımsak, tarçın ve zerdeçal.